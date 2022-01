Wizz Air, è napoletana la vincitrice del concorso “La famiglia volante”

Dieci giorni per riempire un intero aereo e vincere un meraviglioso soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare la più grande famiglia d’Italia ha finalmente un vincitore: Anna Donalek e la sua famiglia si sono aggiudicati un esclusivo soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di Corfù. Il 30 dicembre 2021 si è ufficialmente concluso “La Famiglia Volante” il prestigioso contest lanciato da Wizz Air, la terza compagnia aerea più grande d’Italia, dedicato a tutte le più grandi famiglie d’Italia.

Gli utenti italiani hanno avuto dieci giorni di tempo per iscriversi al concorso, invitare i propri cari a fare altrettanto, e provare a riempire l’aereo che dall’aeroporto di Roma Fiumicino li condurrà verso un imperdibile weekend in una delle mete più ambite del Mediterraneo, l’isola di Corfù. Un contest senza precedenti che ha visto la partecipazione di oltre 3500 persone da tutta Italia: «Siamo molto soddisfatti del risultato, la competizione è stata molto popolare fin dalle prime ore del concorso. Wizz Air è una compagnia aerea per le persone di ogni età, da nord a sud. Il nostro più grande ringraziamento va a tutte le famiglie italiane che hanno raccolto la nostra sfida e hanno partecipato a “La famiglia volante”» ha dichiarato Andras Rado, portavoce di Wizz Air.

Ma chi è la più grande famiglia d’Italia che volerà verso le coste cristalline della vivace isola greca? «La sfida è stata ardua, tra gli oltre 3500 utenti che si sono registrati, solo 2 famiglie sono riuscite a raggiungere l’obiettivo e a riempire tutti i 170 posti a bordo dell’aereo. Al termine dell’estrazione, necessaria per decretare i vincitori, è stata la famiglia della signora Anna Donalek ad aggiudicarsi l’ambitissimo premio. E noi non vediamo l’ora di ospitarli tutti quanti a bordo del nostro aereo a loro dedicato che li condurrà verso una delle mete più belle dell’arcipelago delle isole ioniche» ha aggiunto Andras Rado. La signora Donalek, originaria di Portici in provincia di Napoli, ha dichiarato: «È stato un concorso stupendo, fino all’ultimo non credevo di poter vincere! Sono un’appassionata di concorsi, e ne ho vinti alcuni in passato, ma uno così grande, per 170 persone, non mi era ancora capitato. Ho chiamato a raccolta un po’ di persone, ho mandato gli inviti, ho chiesto a tutti di far iscrivere anche i loro cari. Anche mio figlio, che ha 21 anni, ha fatto lo stesso e quando l’ultima persona mi ha detto che non riusciva a salire sull’aereo perché era al completo, ho pensato “Ce l’ho fatta!”. Sono veramente contentissima: partire in tanti, riempire un aereo di sole persone che si conoscono, è una cosa meravigliosa.»

La partenza è prevista per oggi, venerdì 14 gennaio, dall’Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci. Dopo l'accoglienza di Wizz Air e di Fraport Grecia all'aeroporto di Corfù, la signora Donalek e la sua famiglia saranno ospiti presso il famoso Angsana Corfu Resort and Spa, dove potranno godere di un lussuoso soggiorno e prendere parte a un tour dell'isola in compagnia delle migliori guide turistiche di Corfù. «Non sono mai stata a Corfù e ho visto che l’albergo è davvero bello! Vogliamo ringraziare Wizz Air che ci ha dato questa opportunità di fare questo insolito viaggio di mega famiglia. Non vediamo l’ora di partire e di condividere le foto!» ha infine concluso la signora Donalek.

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, gestisce una flotta di 149 aeromobili Airbus A320, A321 e Airbus A320neo e A321neo, con un'età media di 5 anni. Wizz Air ha un totale di 329 aeromobili Airbus neo in arrivo, che offriranno una tecnologia aeronautica leader nel mercato e motori di nuova generazione, sostenendo l'obiettivo della compagnia aerea di diventare un gruppo di 500 aeromobili entro il 2030 e il suo continuo impegno per la sostenibilità. Un team di professionisti del settore dell'aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 10,2 milioni di passeggeri nell'anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2021. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, compagnia aerea dell'anno 2020 da ATW, la più ambita onorificenza che una compagnia aerea o un individuo può ricevere, riconosciuta agli individui e alle organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore e il titolo di compagnia più sostenibile nel settore aereo nel 2021 dal World Finance Magazine.