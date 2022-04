Napoli, youtuber giapponese DiCoprio derubato allo stadio Maradona: «Hanno preso la telecamera da 500 euro»

Si chiama Hikaru Kumakura ma sui social è conosciuto da tutti i tifosi del Napoli come DiCoprio. Youtuber e appassionato di calcio giapponese, Hikaru è un fan del Napoli in terra d'Oriente, in questi giorni in città per un giro turistico e anche per assistere alle gare della squadra di Luciano Spalletti. In occasione del match contro la Roma, però, lo youtuber ha denunciato un furto all'ingresso del Maradona.

APPROFONDIMENTI IL CORAGGIO Ciro, il rider accoltellato dal branco a Napoli: «Vogliono... L'INCHIESTA Movida a Napoli, la faida dello Spritz: ​guerra tra bande di... L'AGGRESSIONE Napoli, tenta di resistere ad una rapina: 39enne ucraino finisce in...

«All'ingresso due steward mi hanno detto che avrei dovuto lasciare la telecamera per poi riprenderla all'uscita, un modello da 500 euro, che poi all'uscita non ho più trovato» il video-denuncia di DiCoprio che ha indicato anche il gate di accesso allo stadio e i numeri di riferimento degli steward che gli avevano controllato - come da protocollo - lo zaino. In rete è scattata subito la rete di beneficenza napoletana con tanti tifosi più o meno noti pronti a una raccolta fondi per ricomprare la telecamera. Anche il Napoli si è prontamente attivato - attraverso le Forze dell’Ordine - per verificare quanto accaduto ieri allo stadio.