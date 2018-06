Lunedì 11 Giugno 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 17:09

Abc Napoli informa in una nota che, per consentire al Comune la prosecuzione dei lavori di riqualificazione degli spazi urbani previsti nel progetto Unesco, è necessario eseguire un intervento sulla rete idrica di via Cesare Rosaroll. I lavori di Abc Napoli, non rinviabili, cominceranno alle 10 e termineranno alle 20 di mercoledì 13 giugno e pertanto sarà necessario sospendere la fornitura idrica ai fabbricati situati in: via Cesare Rosaroll (nel tratto compreso tra Piazza Principe Umberto e Piazza San Francesco di Paola), piazza San Francesco di Paola, piazza Enrico De Nicola, piazza Principe Umberto, via Carriera Grande, vico del Vasto a Capuana, via Giuseppe Leonardi Albanese, via Alessandro Poerio, traversa Carriera Grande, via della Bolla, via Ignazio Ciaia, via Alfonso d'Aragona, via Carbonara (nel tratto compreso tra piazza Enrico de Nicola e via Santa Sofia).L'alimentazione idrica sarà ripristinata alla conclusione dei lavori. «Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbiditá; basterá far scorrere per qualche minuto l'acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza» conclude la nota.