Napoli zona gialla, coprifuoco rispettato da clienti e ristoratori: «Ma ora prolungatelo»

Coprifuoco rispettato nel primo giorno di zona gialla in città. Alle 22 in punto, in osservanza delle regole imposte dal governo, il lungomare ha iniziato a svuotarsi dopo una giornata di semi-normalità. Pranzi e cene all'aperto hanno concesso un piacevole ritorno al passato a clienti e ristoratori che ora chiedono il prolungamento degli orari stabiliti dal decreto.

«L'orario del coprifuoco andrebbe modificato – afferma il ristoratore Mirco Martucci – per concedere a tutti maggiore tranquillità. Non abbiamo capito se dopo le 22 i clienti già seduti possano rimanere al tavolo o se sia necessario mandarli via. Ci sono ancora tante cose da chiarire e tutti noi ci interroghiamo proprio su questi aspetti. Oggi siamo stati attenti a far rispettare gli orari, ma ci sono clienti che venendo da lontano non potranno mai osservarli attentamente. Sarà necessario, dopo le prime due settimane di “rodaggio”, discutere nuovamente la questione per trovare un punto d'incontro che metta tutti d'accordo. Abbiamo bisogno di lavorare in serenità e nel rispetto dei nostri clienti per far ripartire l'economia in città».