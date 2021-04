Napoli zona gialla, raduno a piazza Dante: «Insieme per esorcizzare la paura»

«Il nostro obiettivo era solo quello di esorcizzare la paura attraverso l'arte, vista come una vera e propria bandiera, e attraverso la musica, come messaggio di amore fraterno». A parlare è Nenne Martongelli, organizzatore dell'evento che si è tenuto ieri in piazza Dante a Napoli.

«L'intento di Contropaura - spiega Martongelli - era quello di unire tutte le persone, a prescindere dalle loro posizioni in merito a tutto ciò che riguarda questo periodo di pandemia. Le idee contrastanti sulle misure anticovid creano motivo di conflitto tra la gente, la paura che viviamo da più di quattrocento giorni funziona come amplificatore dell'ego, il distanziamento sociale, sembra non essere più una disposizione governativa ma piuttosto una malattia psicologica, che preannuncia un nuovo modo di socializzare».

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania zona gialla, De Luca: «Se facciamo ricreazione ci... IL CASO Campania zona gialla, a Napoli i paletti diventano tavolini... IL LOCKDOWN Campania zona gialla, nasce l'associazione Ristoratori Penisola...

«Si rischia di essere assuefatti dalla distanza sociale. Queste parole di Eugenio Bennato - conclude Martongelli - fanno riflettere e suonano come una sirena di allarme, esprimendo al meglio le intenzioni di Contropaura».