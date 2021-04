Oggi la Campania inaugura il suo primo giorno in zona gialla, così, anche a Napoli, riaprono bar e ristoranti con spazio all'aperto. I partenopei non si sono fatti attendere: già dalle prime ore di questa mattina, i clienti hanno occupato i tavolini dei bar in Piazza Vanvitelli. Nessuno rinuncia al classico caffè napoletano, che da oggi si può comodamente gustare all'aperto seduti al proprio tavolino. Un assaggio di normalità, favorito da un clima primaverile che ha sicuramente invogliato ad uscire. Grande l'entusiasmo dei giovani che oggi hanno scelto di fare colazione al bar: «Sembra di essere tornati ai vecchi tempi; ovviamente sempre nel rispetto delle regole vigenti» commentano alcuni ragazzi. Dalle loro parole emerge un forte bisogno di ristabilire delle abitudini che richiamino alla normalità: «Siamo felicissimi! Da mesi desideravamo ordinare un caffè e una brioche al tavolo: prima lo davamo per scontato».

Tra i bar della nota piazza del Vomero, c'è anche chi ha rialzato la saracinesca solo oggi, come la storica Caffetteria Vanvitelli che, dopo una ponderata valutazione economica, decise di restare chiusa anche quando si poteva lavorare di asporto: «La riaperuta sta andando bene - commenta il responsabile Salvatore Maestrini - ed è grande la soddisfazione nel rivedere ed accogliere i nostri clienti più fedeli». Tra le novità di questo lunedì c'è anche l'ingresso del nuovo divieto che proibisce di consumare cibo e bevande al bancone dei bar; un inasprimento delle regole, anche in zona gialla, che sembra aver destato un sentito disorientamento da parte dei clienti. Da quanto dichiara Maestrini, sembra che la maggior parte delle persone non ne fosse ancora a conoscenza».

Anche la caffetteria Saint Honorè riparte con il piede giusto ed il responsabile, Gigi Sorgente, afferma che oltre all'asporto e al servizio al tavolo negli spazi esterni, continua il servizio di delivery. Tra i bar vomeresi vige il rispetto dei protocolli di sicurezza: «Teniamo a cuore la nostra salute e quella dei clienti, e al contempo vogliamo tutelare il nostro lavoro», concluede Maestrini.