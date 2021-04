Napoli zona rossa, negozi ancora chiusi: «Basta, riapriamo e venderemo mutande»

«Se non ci fanno riaprire, saremo costretti a farlo comunque». Per i titolari dei negozi di abbigliamento le serrande abbassate, a causa dei divieti anti-Covid, equivalgono a una condanna calata dall'alto, in base a norme cervellotiche, che si ripercuotono solo su pochissime categorie. «Ci sono mille modi per evitare la chiusura e il fallimento totale delle nostre aziende, purtroppo la situazione è drammatica. Nessuno ci può salvare e allora...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati