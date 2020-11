Napoli zona rossa: «Bellavia non chiuderà ma ai nostri dipendenti nessun aiuto dallo Stato»

La crisi da Covid colpisce tutti. Aziende piccole, a conduzione familiare, e aziende grandi, che hanno alle spalle i destini di centinaia di dipendenti. Antonio Bellavia, 31 anni, titolare insieme ai familiari Lucio, Germano, Ursula e Mariapia della celebre pasticceria napoletana di piazza Muzii Vincenzo Bellavia, ha scelto di «resistere e restare aperto, anche se tra mille difficoltà e nell'assenza totale di programmazione». Anche se l'attività Vincenzo Bellavia è una delle realtà napoletane più solide nel comparto dolci, dalle parole di Antonio trapela smarrimento, «specialmente per le 133 famiglie dei dipendenti che ho alle spalle. Lo Stato deve intervenire per davvero con i sostegni, stavolta, perché anche noi stiamo entrando in emergenza».

Come mai?

«Per tutti è un bruttissimo momento. Ci stiamo adeguando a tutte le restrizioni ma ormai non ci crediamo più. A marzo abbiamo fatto sacrifici ma ora siamo di nuovo in emergenza sanitaria. La sfiducia subentra anche per questo: abbiamo rispettato tutte le regole e non è servito a salvare nemmeno il Natale. E chissà per quanto tempo andrà ancora avanti in questo modo».

Un anno di angoscia?

«Sì, non possiamo programmare nulla e ormai abbiamo paura sia del virus che della crisi. È durissima essere imprenditori oggi, perché la possibilità di programmare è l'elemento essenziale di ogni attività imprenditoriale. Non abbiamo ancora nemmeno fatto le spese per il Natale, periodo che per noi rappresenta il 60% del fatturato annuo. Durante il primo lockdown abbiamo gettato una grande quantità di materie prime, mi fa male anche solo raccontarlo. Si avvicinavano la festa del papà e la Pasqua e quindi avevamo i frigoriferi pieni: 80mila euro di cibo buttati nell'immondizia».

Il fatturato di quanto è calato rispetto all'anno scorso?

«Fatturiamo circa 7 milioni in 12 mesi, distribuiti su 12 punti vendita. Quest'anno puntiamo a raggiungere la metà, se tutto va bene. Non sono incassi netti, ovviamente. Infatti quello che mi preme più di ogni altra cosa è il fatto che abbiamo 133 dipendenti, e a nessuno di loro è ancora arrivata la cassa integrazione di maggio. Per giugno e luglio abbiamo anticipato noi, ma la crisi colpisce noi e 133 famiglie alle nostre spalle: che sono stanche, impaurite e arrabbiate. A ottobre abbiamo di nuovo anticipato le cig, ma non abbiamo i soldi in cassa per anticiparle anche a novembre. O ci pensa lo Stato, e stavolta per davvero, oppure non ho idea di come finirà. Ho la sensazione che lo Stato sappia prendere, ma che difficilmente riesca a dare con puntualità. Non voglio prendermela con nessuno, anche perché non sono un politico, ma la potenza di fuoco invocata da Conte non l'abbiamo mai vista».

Avete scelto di restare aperti per asporto e delivery.

«Il dolce non è un bene primario, ma serve a dare serenità, e crediamo che la gente ne sentirà il bisogno. Ci stiamo organizzando per le consegne a domicilio dalle 7 alle 22, ci siamo affidati ai grandi marchi di distribuzione del food, ma hanno costi molto elevati, vicini al 30% dell'incasso su ogni scontrino. Quindi preferiamo fare anche con nostri corrieri, che comportano un risparmio notevole per il consumatore».

