Napoli zona rossa, scoperto parrucchiere abusivo a San Giovanni: multate due clienti

Clienti dal parrucchiere nonostante la chiusura per zona rossa. È quanto ha scoperto la polizia ieri pomeriggio, nel quartiere di San Giovanni Teduccio, a Napoli. Gli agenti li hanno individuati, in corso Protopisani, in seguito a una segnalazione.

Giunti sul posto, hanno notato le serrande abbassate ma hanno udito un vociare dall'interno e, una volta entrati, hanno accertato che l'esercizio commerciale era in attività. Il titolare e due clienti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Sempre nella giornata di ieri gli agenti del commissariato San Ferdinando, i militari dell'Arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno messo in atto controlli nella zona dei «baretti», in piazza Plebiscito e via Partenope: hanno identificato 150 persone sanzionandone sei poiché prive della mascherina.

