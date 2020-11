Napoli zona rossa, Claudio chiude il bar: «Ho i conti in rosso, getto la spugna»

«Se questo è il nostro destino, tanto vale chiudere. Ordinanze e decreti sono un'altalena sulla quale ci stanno facendo morire lentamente». Da oggi la Campania è ufficialmente zona rossa anche per i bar, a cui saranno consentiti solo l'asporto e il delivery. Così Claudio Pontieri, 36 anni, con moglie e due figli, titolare del bar Santoro in via dell'Epomeo, getta la spugna e annuncia: «Se devo veder morire la mia creatura dopo 10 anni di sacrifici e finire sul lastrico i miei dipendenti, preferisco abbassare le serrande».

«Ora moriremo davvero. Come si fa ad andare avanti? Sono settimane che vedo sempre più cornetti nella mia vetrina e al banco sempre meno caffè. Tanto vale chiudere e andarcene a casa». Claudio Pontieri è un giovane imprenditore di Soccavo, dove ha un bar nella centralissima via dell'Epomeo. Una strada che fino allo scorso marzo era affollata di gente che entrava e usciva da negozi e bar come il suo. «Dal primo lockdown l'attività si è fermata - spiega Claudio, sposato e papà di due bimbe di 3 e 6 anni - un piccolo segnale di ripresa c'era stato a settembre. Poi a inizio ottobre siamo ricaduti in un baratro dal quale sarà difficile uscire, specie ora che siamo zona rossa». Prima il suo bar era gremito di clienti: «Colazione, aperitivi e dolci la domenica erano i motivi per cui la gente veniva da noi, anche per una pausa relax. Ora c'è chi ha paura finanche di entrare per un caffè al banco, perché teme di contagiarsi. Mi chiedo che differenza ci sia tra un bar e un'altra tipologia di negozio che resta aperto e dove entrano ed escono persone». «Di questo passo e con questa nuova ordinanza meglio abbassare le serrande - annuncia l'esercente - e vedere buttati all'aria 10 anni di sacrifici, anziché morire con una lenta agonia». Fino a 8 mesi fa Pontieri aveva 5 dipendenti: «Adesso ne ho 3 e già è stato deleterio, perché chi lavora con me è la mia seconda famiglia. Ci siamo dovuti adeguare alle norme e oggi abbiamo un lavoratore dietro al banco e 2 che fanno consegne a domicilio, ma adesso dovrò mandare a casa anche loro». In più gli aiuti economici dello Stato non bastano o si sono interrotti: «Cassa integrazione e bonus da 600 euro sono arrivati solo il primo mese e in minima parte, poi si è bloccato tutto. Resta il fatto che sia io che i miei collaboratori abbiamo affitti e bollette da pagare, oltre che famiglie a cui provvedere». E sul Natale tra un mese in arrivo Claudio riflette: «Da oggi avrei dovuto preparare, come ogni anno, la pasticceria natalizia, ma non lo farò perché sarebbe un altro ammanco. Ho già dovuto licenziare una parte del personale, mettendo un piccolo semaforo all'ingresso per far entrare i clienti. Ora solo con asporto e consegne a domicilio si bloccherà di nuovo l'economia. Non posso far altro che chiudere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA