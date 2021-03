Napoli zona rossa, l'ultima passeggiata sul lungomare: «Siamo stanchi, vogliamo ricominciare a vivere»

È una città incerta e senza grandi aspettative sul futuro quella che si prepara alla zona rossa in vigore da domani mattina. Un nuovo stop che tutti pensano duri ben oltre Pasqua e che ricalchi gli stessi periodi dell'anno scorso. «Dopo un anno siamo di nuovo al punto di partenza – affermano i cittadini – e questo è grave anche per la nostra economia. Da domani saremo in zona rossa ma intanto, come abbiamo visto finora, ci sarà tanta gente a fare la spesa. Questo non va bene perché gli assembramenti sono pericolosi dovunque e non solo nei ristoranti. Gli stop sono stati tanti e troppi in questi mesi. Ci hanno messo in ginocchio e ora vediamo che tutto si sta ripetendo come l'anno scorso».

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN «Zona rossa automatica se aumentano i contagi», tensione... IL LOCKDOWN Lockdown e restrizioni, dalla Lombardia alla Campania: così da... IL CASO Assembramenti a Marcianise, il sindaco: «È il...

Una situazione già vista insomma e che per la gente in strada, non lascia margini di speranze. Pensiero diffuso soprattutto tra i giovani che mostrano insofferenza rispetto a queste nuove restrizioni. «Siamo stanchi di tutte queste chiusure e non ce la facciamo a rimanere in casa – dichiarano – Abbiamo passato un anno chiusi in quattro mura e non vogliamo ricominciare adesso. Il virus c'è e lo abbiamo visto, ma vogliamo anche vivere perché siamo in una condizione di costante incertezza. Chiediamo un'accelerazione della campagna vaccinale che ci consenta al più presto di ritornare alla normalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA