Ztl fantasma a Napoli, arriva la delibera che cancella le multe pazze

Arriva in giunta la delibera sulle «multe pazze». È agli sgoccioli il lavoro degli uffici di Palazzo San Giacomo per limare gli ultimi dettagli, seppur fondamentali, prima che l’atto, tanto atteso da migliaia di napoletani, possa passare al vaglio dell’amministrazione. Il documento potrebbe andare in giunta già oggi, al massimo a inizio settimana prossima, dopo aver accumulato una settimana di ritardo. La delibera infatti, dopo diversi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati