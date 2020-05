Napoli: più di 400 passaggi nella Ztl senza permesso, auto sequestrata

Gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a fermare il responsabile di innumerevoli passaggi, oltre 400 dal marzo del 2018, ai varchi Ztl incurante delle telecamere di sorveglianza. In seguito ad una articolata attività di indagine del Reparto Investigativo Centrale veniva intercettata e fermata l’autovettura – con targa straniera - in via Pessina e veniva sottoposta a sequestro cautelare finalizzato alla confisca. Al conducente gli sono stati notificati verbali art 132 e 93 del codice della strada in quanto cittadino italiano ma proprietario di auto con targa straniera. La direzione centrale servizio finanziario ex area legale potrà dare seguito alla notifica degli oltre 400 verbali per passaggi ai varchi Ztl e divieti di sosta.

