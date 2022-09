Napoli: torna la Ztl in piazza Dante, ma per 15 giorni niente multe

A partire da domani, giovedì 15 settembre, è prevista la riattivazione, in fase di «pre-esercizio», del varco telematico di controllo dell'accesso alla ZTL di Piazza Dante. «Al fine di consentire ai cittadini di avere piena conoscenza del dispositivo il varco sarà presidiato dagli agenti della Polizia Municipale mentre gli automobilisti che varcheranno l'accesso durante i quindici giorni di durata del pre-esercizio non incorreranno in sanzioni.

Dal 1 ottobre il varco sarà pienamente attivo e chi vi accederà, senza relativo permesso, verrà sanzionato». Così il Comune in una nota. La Ztl di piazza Dante, inaugurata nel 2011, era stata sospesa durante l'emergenza Covid. Le nuove informazioni saranno disponibili anche sulla piattaforma «Luce Verde» realizzata dall'ACI in collaborazione con il Comune.