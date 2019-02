Napoli, Zurzolo e la movida di piazza Bellini: «È questa la rinascita che aspettavamo?»

Lunedì 25 Febbraio 2019, 12:56

La movida napoletana da anni è motivo di polemiche: da una parte i residenti, che chiedono di riposare in pace; dall’altra i gestori dei locali, che rivendicano il diritto di lavorare. In mezzo l’Amministrazione comunale, che cerca di far da arbitro con provvedimenti che dovrebbero regolamentare le attività notturne. Un’azione spesso criticata dagli stessi comitati civici nati per rappresentare le ragioni dei residenti, che accusano il Comune di parteggiare per i gestori. Infatti, spesso palazzo San Giacomo si è espresso in favore di quelle attività commerciali/ricreative, indicandole come possibilità di lavoro e sviluppo per la città.Non è di quest’avviso Marco Zurzolo, musicista che spesso e volentieri interviene su questioni sociali. Il sassofonista stamattina ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, dove racconta di essere tornato dopo una lunga assenza in uno dei luoghi simbolo dalla movida a Napoli: «Dopo un po’ di tempo che non passavo di sera a piazza Bellini, ieri sera mi è toccato, non più come utente ma come padre che aspetta la figlia all’uscita della discoteca – scrive Zurzolo –. Nulla è cambiato, tutto è cambiato: pizza, pizzette, fritti, gente riversata per strada, sempre gli stessi che ormai hanno preso la fisionomia di Tutankhamon con il solito bicchiere di vino rosso da 1,50 euro». Poi ironizza: «Il massimo è stato vedere in piazza l’ambulante che vende gli hot dog: all’improvviso non sapevo più se ero a Napoli o travolto in una di quelle sagre paesane». E a questo punto si chiede: «Mo’ non voglio fare polemica, la mia vuole essere solo un osservazione e mi/vi domando: questa sarebbe la rinascita che aspettavamo???».Un quesito a cui hanno risposto diversi utenti. Uno di loro scrive: «Purtroppo, ahinoi che ci viviamo, il centro è diventato un'unica bolla di fritto, dove s'ingurgita male, malissimo h 24». E un altro commenta: «Hai dimenticato l'odore o puzza di erba nell'aria della serie: "non fumo" ma m’aggia drogà per forza. E non ultimo l'illuminazione della piazza talmente efficace che non riconosceresti manco tuo figlio finché non lo hai a due metri di distanza. Viva il sindaco e tutti i suoi seguaci».