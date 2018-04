Sparatoria sul lungomare, il pistolero nelle immagini delle telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Aprile 2018, 07:08 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 07:08

Si cerca un'automobile scura, vista schizzare lungo via Chiatamone subito dopo gli spari in direzione di via Nazario Sauro e che poi avrebbe svoltato verso via Acton. Le telecamere di sorveglianza, quelle installate lungo la strada e davanti ad alcuni esercizi commerciali e banche, avrebbero ripreso parte del raid. E in alcune immagini si vedrebbe proprio questa automobile, che sarebbe quella su cui sono fuggiti l'uomo che ha sparato e il complice. I carabinieri continuano con questi elementi le indagini sugli spari di sabato scorso sul lungomare, quando un uomo ha seminato il panico dopo un litigio e facendo temere anche ad un attacco terroristico. In strada sono stati rinvenuti sette bossoli e due ogive: una si era conficcata nel muro che costeggia le scale che da via Chiatamone portano in via Partenope, l'altra era finita nella carrozzeria di un'automobile parcheggiata.