Nella vetrina di Napolimania in via Toledo spunta la t-shirt Dpcm. E' l'ultima idea di Enrico e Marianna Durazzo per provare a sorridere in questi giorni drammatici. Questa la scritta sulla maglietta: «Dpcm Distanziati Prudentemente Con Mascherina accussì virus e pandemia se ne v anno d'a casa mia».

