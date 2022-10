«No alla guerra fatti una pizza», la t-shirt per la Pace

«No alla guerra fatti una pizza». E' la t-shirt che lanciano Enrico e Marianna Durazzo, titolari del brand Napolimania, in occasione della manifestazione per la pace di venerdì 27 ottobre promossa dalla Regione Campania. «È un’applicazione della napoletanità, che è sinonimo di pace, è il modus vivendi del vivi e lascia vivere. Quindi se tutti i paesi del mondo applicassero un po’ di napoletanità ci sarebbe più dialogo. Magari davanti a una pizza», spiega Enrico Durazzo, che sarà presente in piazza Plebiscito con la t-shirt.