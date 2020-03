Nel pomeriggio di mercoledì scorso personale della sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord ha proceduto all’arresto di S.P., 36enne residente nel comune di Sessa Cilento, perché responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.



Nella circostanza, verso le ore 17:50 circa, in A/1 Napoli-Roma, all’altezza dei caselli autostradali di Caserta Sud, durante la consueta attività di vigilanza stradale la pattuglia ha effettuato un controllo ad una autovettura Fiat Multipla con una sola persona a bordo, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel decreto del 8.3.20202.



Al conducente del veicolo, in ottemperanza alle direttive emanate, è stato chiesto di esibire l’autocertificazione in relazione ai suoi spostamenti sul territorio.



Durante la fase dei controlli, alle richieste degli agenti la persona ha mostrato fin da subito segni di insofferenza e nervosismo tanto da insospettire gli operatori che hanno effettuato un controllo più accurato alla persona ed al veicolo. Ciò ha consentito il rinvenimento di due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 199 grammi, ben occultati all’interno del veicolo.



Il conducente è stato pertanto condotto presso gli uffici della sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord dove, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato tratto in arresto in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA