Nas in un panificio nel Napoletano: sequestrati prodotti da forno e più di 100 bottiglie di vino

Irruzione dei carabinieri del Nas in un panificio di Marano. I militari dell'Arma, alla luce dei controlli igienico-sanitari eseguiti, hanno sequestrato 20 chili di prodotti da forno, diversi chili di carne, vegetali e formaggi nonché 116 bottiglie di vino. Tutti i prodotti, secondo quanto accertato dal Nucleo antisofisticazioni, non avevano indicazioni sulla tracciabilità. Diffidato il Ria (Responsabile industria alimentare) per le gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Al titolare dell'attività commerciale, ubicata in una popolosa frazione perifierica della città, è stata comminata una sanzione pari a 1500 euro.



