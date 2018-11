Nasce l'associazione Oasi Vesuvio: «Salviamo le pinete private del vulcano»

Martedì 6 Novembre 2018, 12:43

TORRE DEL GRECO - A Torre del Greco nasce l'associazione fondiaria Oasi Vesuvio che riunisce i proprietari privati di abitazioni in quota, terreni e pinete vulcaniche: sotto la presidenza dell'imprenditore Gerardo Borriello e la vicepresidenza dell'avvocato Herta Palomba, l'obiettivo è ottenere tutele e garanzie dal rischio idrogeologico per le abitazioni dei rioni a monte. Si tratta di centinaia tra villette a schiera, condomini familiari, attività commerciali e edifici privati alle prese con l'emergenza idrogeologica legata a piogge e roghi.«Siamo strumenti di difesa, siamo soli a lottare contro la natura - spiega Gerardo Borriello - Nelle nostre proprietà ci sono voragini e il cimitero dei pini, il territorio è in ginocchio per via degli incendi del 2017 e dei temporali. Abbiamo bisogno di aiuto, le nostre case sono a rischio frane e smottamenti». É accaduto lunedì scorso quando le eccezionali raffiche di vento hanno abbattuto decine di alberi nei boschi privati di Cappella Nuova, un'anomalia tutta di Torre del Greco. «Speriamo di poter partecipare ai tavoli comunali e regionali per rappresentare la piaga dei fondi privati del versante torrese del Vesuvio». Il 15 novembre ci sarà un consiglio comunale monotematico insieme a l'Ente Parco Nazionale.