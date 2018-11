Nasce forum Next professionisti nella rete contro ogni forma di violenza

Nasce l’associazione “FORUM LEX- Professionisti” in rete con sede regionale a Volla e con sede Nazionale in Roma, presieduta dalla Criminologa Investigtiva Iolanda Ippolito. L’associazione nasce avendo già all’interno una rete di oltre ottanta professionisti nelle varie discipline finalizzate all’aiuto immediato sul territorio per ogni forma di violenza e di soccorso per le fasce deboli. Primaria attenzione ai minori soprattuuto alle vittime di violenza di genere e agli orfani vittime di crimini domestici Tra I professionisti già in attivo su molti casi che la Ippolito ha già in essere, Vice-Questori, Avvocati, Psicologi, Sociologi, Neuropsichiatra Infantili Assistenti Sociali, operatori volontari di centri antiviolenza, che stanno già collaborando gratuitamente li dove c’è necessita d’intervento.



L’Associazione è nata dopo la realizzazione della pima edizione del progetto “Donne e Giustizia” che la Ippolito ha ideato e portato a termine un mese fa. Importante è stato il confronto dialettico tra I vari professionisti già operati sul territorio che hanno fatto emergere, ognuno nel proprio settore, le criticità istituzionali tecnico operative, che rallentano oppure bloccano le procedure previste dalla legge.



“Da anni lavoro sul territorio-dichiara la criminologa Iolanda Ippolito- conoscendo, essendo anche un pubblico ufficiale, le criticità che spesso portano a non risolvere casi che, se non trattati nell’immediatezza potrebbero sfociare poi nei reati estremi. Durante la mia attività, mi sono occupata personalmente e in qualsiasi ora del giorno, di casi che necessitavano di un pronto intervento, ho curato tutte le procedure dall’atto della denuncia fino all’emissione delle dovute misure cautelari da parte delle competenti Autorità Giudiziarie, nel rispetto dei tempi e degli obblighi previsti dalla Convenzione di Istanbul già dall’anno 2011”. A mio avviso il fenomeno della violenza di genere necessità piu’ che di nuove leggi, il monitoraggio del rispetto di quelle vigenti con la nascita di un organizzazione strutturale capillare interistituzionale di pronto intervento territoriale locale, che possa disporre di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche, e che possa raccordarsi sia a livello Regionale che Nazionale; direzione questa del progetto “Donne e Giustizia”.



Primo passo della neo nata Associazione sarà quello di organizzare un grande convegno a cui parteciperanno i massimi esponenti delle Istituzioni, delle Forze delle Ordine e del Terzo settore, per allargare la rete sul territorio non solo Regionale, ma anche Nazionale. l’Associazione già ha sedi dislocate in tutto il territorio Campano e in campo Nazionale, oltre Roma si sono fatte avanti alter Regioni Italiane che vgliono abbracciare la stessa progettuaità e la stessa modalità operaitva. La criminologa Iolanda Ippolito ha dato la sua disponibilità a partecipare a tavoli tecnici organizzati dal Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Campania nella persona del dott. Giuseppe Scialla, il quale ha messo in campo una serie di attività volte all’adozione di misure che vadano a prevenire e contrastare la povetà educativa, il disagio e la criminalità minorile con interventi mirati nelle scuole campane.

Giovedì 1 Novembre 2018, 12:32

