Sabato 30 Marzo 2019, 17:14

Inizia ufficialmente domani il cammino della nuova comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Giugliano. Domani pomeriggio alle 18 una santa messa con il vescovo di Aversa Monsignor Angelo Spinillo segnerà la nascita della nuova parrocchia di via Oasi Sacro Cuore.Durante la celebrazione il vescovo leggerà il decreto di istituzione della chiesa affidata alla cura pastorale di don Vincenzo Marfisa, fino a qualche mese fa sacerdote a Carditello. La nuova comunità raccoglie ben undicimila fedeli, prima divisi tra la parrocchia di San Nicola e quella di San Marco.In queste settimane il parroco ha già dato avvio alle attività della chiesa, il cui edificio era già esistente, raccogliendo i primi fedeli. «Sta nascendo una bella comunità, viva - commenta don Vincenzo - abbiamo già avviato in queste settimane una catechesi biblica, l’adorazione eucaristica, la via crucis nelle zone della parrocchia. Ho già riscontrato una grande accoglienza. Grazie a Dio che permette con la sua opera anche una crescita sociale e culturale del nostro territorio».