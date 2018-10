Nella borsa frigo 58 bustine di marijuana: arrestato spacciatore a Poggioreale

Martedì 2 Ottobre 2018, 14:26

Gli agenti del commissariato di Poggioreale hanno arrestato Patrizio Caturano, 52enne, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri pomeriggio, i poliziotti durante un servizio di controllo del territorio, nei pressi di via della Bussola e zone limitrofe, hanno notato due giovani, che alla loro vista tentavano di allontanarsi frettolosamente per raggiugere l'ingresso del secondo piano di uno stabile vicino.Nello stesso tempo i poliziotti hanno visto il 52enne che cercava di nascondere qualcosa. Insospettiti hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di Caturano, dove nascosto all'interno di un armadio, in una borsa frigo, sono stati rinvenuti 141.96 grammi di marijuana, già in parte confezionate in 58 bustine.