Sabato 27 Aprile 2019, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva dosi di cocaina nella scatolina di caramelle che custodiva in auto: un 33enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'episodio è avvenuto a Portici.L'uomo, napoletano, è stato intercettato in largo Arso alla guida della sua autovettura, una Fiat Panda, e alla vista degli agenti del locale commissariato della polizia di Stato ha invertito il senso di marcia dirigendosi in direzione Napoli. Gli agenti però lo hanno inseguito non perdendolo di vista: giunto nei pressi di via Atripaldi ha accostato cedendo una dose di sostanza stupefacente ad un acquirente ma è stato bloccato. In auto, nascoste all'interno di una scatolina per caramelle, la polizia ha sequestrato quindici dosi di cocaina. L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.