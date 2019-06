I Carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli hanno arrestato questa notte Domenico Sannino, un 28enne del luogo già noto alle Forze dell’Ordine. Durante perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina del peso complessivo di 2 grammi. La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione, nella quale i CC hanno rinvenuto e sequestrato 35 stecche di hashish del peso complessivo di 100 grammi e un bilancino di precisione che teneva nascosti in cucina, esattamente nella credenza. L’arrestato è ora ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Venerdì 14 Giugno 2019, 10:31

