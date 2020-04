Già sorvegliato speciale, S. I., 44enne di Sant’Antonio Abate, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri della locale stazione. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 670 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione e 300 euro in contante ritenuto provento illecito. La droga era nascosta in un armadio tra alcuni capi d’abbigliamento.



La sorella del 44enne per contestare l’arresto del fratello ed evitare che anche la somma di denaro fosse sequestrata ha colpito il parabrezza anteriore del veicolo di servizio con una cassetta di legno per alimenti.

La donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale., entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA