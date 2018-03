Nascoste nella bara 5 pistole cariche: arrestato titolare di agenzia funebre

Venerdì 2 Marzo 2018, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'alba i poliziotti della squadra mobile e del commissariato di Acerra, durante un'attività di controllo. hanno perquisito l'abitazione di Pacilio Salvatore Giordano, acerrano di 49 anni, titolare di un'impresa funebre. La perquisizione domiciliare dava esito negativo, ma i poliziotti hanno esteso i controlli anche alla sede di lavoro del Pacilio. Qui, occultate in una scatola per cialde di caffè posta all’interno di una bara in esposizione, hanno trovato 5 pistole, con caricatori inseriti, alcuni dei quali riforniti di proiettili e 38 cartucce. Il Pacilio non riusciva a dare alcuna spiegazione circa la presenza delle armi le quali venivano tutte sequestrate e poste a disposizione dell’autorità giudiziaria.L’uomo veniva arrestato e portato al carcere di Poggioreale. Insieme a Pacilio veniva denunciato in stato di libertà anche il cugino, A.G. 47enne, cootitolare dell’impresa funebre, che durante una perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di un caricatore con all’interno 3 cartucce.