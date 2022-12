Natale a Fuorigrotta, torna l'evento di beneficenza in piazza

L'evento di beneficenza Natale a Fuorigrotta, ideato ed organizzato dall'Associazione no profit Napoli In movimento, giunto all'XI edizione, si terrà Sabato 17 Dicembre 2022 a Piazza San Vitale dalle ore 10.

Gli organizzatori, Sara Marandola, Flavia Arcella ed il presidente, Salvatore Palumbo, portano avanti con grande impegno il loro obiettivo, quello di aiutare le famiglie in difficoltà ed i bambini che vivono in alcune case famiglia che l'Associazione Napoli In movimento ha preso sotto la propria ala protettrice. Il Natale è la festa della famiglia ed è questa la cosa più importante, stare accanto a chi si ama ed aiutare chi è solo. Noi ci crediamo e continueremo a farlo ogni anno, grazie al sostegno della X Municipalità ed all'aiuto di molte attività commerciali della zona di Fuorigrotta e dintorni che si mettono a disposizione come punto raccolta doni. Chiunque voglia, potrà lasciare un bene di prima necessità per i bambini e le proprie famiglie che versano in condizioni di grave difficoltà. I volontari dell'Associazione Napoli in Movimento raccoglieranno e distribuiranno tutti i proventi alle Case Famiglia ed Associazioni di volontariato.

Il giorno dell'evento, ci saranno in piazza San Vitale, giochi per i bambini, un'area di Babbo Natale, mercatini per grandi e piccini con molte sorprese, inoltre, si esibiranno sul palco alcune scuole di danza e canto per intrattenere il pubblico durante la mattinata, il tutto verrà presentato da Alfonzo Benevento.

Ringraziamo tutti colori che collaborano con l'Associazione e che credono fortemente in questo progetto:

Stefania Simonetti, Tiziana Martemucci, Mariagrazia Palumbo, Francesca Gentile, Musica è, Artemia, Imma Allozzi, Teatro Palapartenope, Zebby Animation, Fantasilandia, Casper, Edenlandia, Carputo vini, Cavalier Pepe, Zenith, Arenile di Bagnoli, tutti i volontari e le Case famiglia che sosteniamo da anni, Casa di Tonia, Casa Neverland, Carcere Vi.Vo.