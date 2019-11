Natale a Napoli, tornano i ladri di alberi: fermati tre ragazzini con un abete rubato a Posillipo

Gli agenti del commissariato Posillipo sono intervenuti ieri in via Petrarca per una segnalazione di furto di un albero.



Giunti sul posto, i poliziotti hanno visto tre ragazzini che trascinavano un abete di circa 4 metri di altezza sul marciapiede e, alla vista della polizia, si sono dati alla fuga in direzione di via Manzoni.



Dopo un breve inseguimento, i tre minori sono stati bloccati e denunciati per furto, mentre l’albero è stato restituito ad un parco condominiale della zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA