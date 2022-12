A Chiaia è scontro tra commercianti in vista del brunch del 24 dicembre. Nel quadrilatero della movida cittadina si accendono gli animi tra imprenditori di attività commerciali - quali negozi di abbigliamento, gioiellerie e botteghe - e gestori dei baretti. Una guerra intestina tra colleghi, che tra via Cavallerizza, piazza Rodinò, via Bisignano, vico Belledonne, via Alabardieri condividono spazi e quotidianità. Trovare il giusto equilibrio non sarà semplice. Intanto il sindaco conferma quanto anticipato ieri da Il Mattino: «Stiamo preparando un dispositivo straordinario per evitare che il 24 dicembre diventi un giorno di caos». Domani incontro decisivo in questura, poi l'ordinanza. Il muro contro muro nasce dalle richieste dei titolari dei negozi extra-baretti, che propongono di «consentire ai locali l'apertura soltanto dopo le 17 e la consumazione soltanto all'interno dei locali». Di fatto tagliando le gambe ai gestori. «Da anni il 24 scrivono in una pec inviata a prefetto, questore, sindaco, presidente della prima Municipalità e presidente di Confcommercio - ci troviamo barricati nelle nostre attività a causa della moltitudine di persone. Questo ha creato un notevole danno alle nostre attività». Poi alzano l'asticella e denunciano «un calo delle vendite a causa del brunch». «Nella giornata che dovrebbe rappresentare il culmine delle spese i nostri clienti trovano un impedimento nel raggiungerci». Dall'altro lato della barricata i titolari dei baretti. Filippo Boccoli, patron dello Spritz e del 66 a via Bisignano non usa mezzi termini: «La parola più elegante è vergogna. C'è un degrado culturale nella nostra categoria senza limiti e confini. Come può un commerciante dire non fate lavorare un mio collega. Perché aprire alle 17 vuol dire non permetterci di fare il nostro lavoro. Una categoria davvero pessima, come quella borghesia squallida che guarda solo al suo orticello. Parliamo di un giorno all'anno dove c'è qualche avventore in più. Al centro storico sono mesi che si cammina in mezzo ad un manicomio di persone rimarca Boccoli e nessuno, come a Chiaia, si permette di dire certe cose».

Domani in questura verrà discusso il piano anti-caos del 24 dicembre e Gaetano Manfredi dice la sua: «Dobbiamo trovare un equilibrio tra il giusto desiderio delle persone di poter vivere con serenità le feste, ma anche consentire agli esercenti di poter operare. La città deve essere viva ma ordinata. Stiamo facendo un grande sforzo e penso che con la collaborazione di tutti ci riusciremo». L'ordinanza prevedrà lo stop alla vendita di bibite in vetro e lattine da asporto, mentre sarà comsentito l'utilizzo all'intero dei locali. Si sta anche immaginando di applicare il modello San Gregorio Armeno, con sensi unici alternati pedonali in caso di eccessiva ressa: «È un modello che sta funzionando perché pur nella grande folla c'è più ordine. Serve avere equilibrio. Gli operatori del food vogliono operare ma noi abbiamo a Chiaia anche tanti altri settori commerciali che devono vendere e quindi dobbiamo lavorare per contemperare gli interessi di tutti facendo in modo che questo bonus turistico ed economico abbia una ricaduta diffusa che consenta di poter operare a tutti con correttezza». Dai baretti chiedono a Palazzo San Giacomo un'accelerata: «L'ordinanza non può arrivare il 23 sera, non possiamo restare sospesi. Dobbiamo poterci organizzare e capire se accordarci con la ditta di pulizie e se dobbiamo posizionare le ambulanze ai varchi».