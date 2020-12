Natale, Ketty e i pacchetti perfetti: i negozi napoletani lanciano la sfida ai giganti del commercio on line

«Non c’è bisogno di Betty per avere pacchetti perfetti. Te li diamo noi anche all’ultimo minuto!»

È lo slogan dello spot che Confcommercio Campania lancia oggi per invitare a difendere lo shopping nei negozi fisici durante il Natale, sfidando i colossi del digitale. Un video - provocazione che ironizza su una recente campagna pubblicitaria realizzata da Amazon, in cui la protagonista di nome Betty anticipa i regali di Natale approfittando degli sconti in occasione del Black Friday. Il personaggio principale dello spot dell'associazione di categoria delle imprese si chiama, invece, Ketty, e si lascia rapire dall'atmosera natalizia delle vetrine delle attività commerciali. «Lo spirito del Natale è nelle luci della città, nel sorriso di una commessa», recita la voce narrante della trovata pubblicitaria.

«In un momento così difficile è fondamentale che Confcommercio sia vicino ai suoi associati. Bisogna spingere il pubblico a comprare e sostenere i negozi di quartiere che rischiano di chiudere. È fondamentale sottolinearlo. Siamo al passo con i tempi, non vogliamo che passi il messaggio sbagliato. Ma è necessario che il pubblico capisca che se le luci della città devono rimanere accese, è importante che sostenga i negozi», dichiara Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli, che ha sostenuto l'iniziativa. Il video realizzato dalla Confcommercio Campania sarà promosso sui territori di tutta la Regione. «E’ molto importante stimolare gli acquisti sotto casa nel proprio negozio di fiducia per sostenere le attività commerciali dei nostri quartieri duramente provate dalle chiusure", conclude Della Corte.

