«È venuto a mancare Natale Illuminato», la singolare protesta dei commercianti nel Napoletano

Caivano - Singolare protesta dell’Aicast Imprese Italia a sostegno dei commercianti. Intorno alle 12.00 sono apparsi manifesti di lutto: «E’ venuto a mancare a Caivano nel 2021 Natale Illuminato. Ne danno il triste annuncio i commercianti e gli artigiani».

Mancano due settimane al Natale, ma non ci sono le luminarie pubbliche cittadine. Più che un semplice ornamento, spiegano alcuni commercianti, le luci di Natale sono un vero e proprio simbolo che deve accompagnare lo shopping natalizio, e proprio non possono mancare per creare l’atmosfera.

APPROFONDIMENTI IL NATALE Luminarie alla rinfusa e nessuna cabina di regia: molte strade... IL NATALE È corsa contro il tempo per le luminarie di Natale:...

«Dopo un Natale trascorso in pandemia- commentano gli esercenti - quest’anno più che mai si sente la necessità di celebrare le feste, e dare una spinta all’acquisto nel negozio sotto casa, ma come si può vedere non ci sono luminarie natalizie. Alcuni hanno comunque provveduto ad abbellire le vetrine e gli ingressi dei negozi, ma senza gli addobbi luminosi non si sente il Natale e la gente non è invogliata a fare acquisti».

Il presidente dell’Aicast Imprese Italia, Felice Califano: «È grave e soprattutto perché la Camera di Commercio di Napoli aveva previsto di sponsorizzare le iniziative Natalizie con un contributo del 70%. Un progetto dal costo di 35.000 euro al Comune sarebbe costato solo 10.000 euro, ma il Comune non ha fatto neanche la richiesta».

Pronta la replica: si è partecipato ai fondi di Città Metropolitana, circa trentamila euro, però ancora non si conosce l’esito della domanda e tempistiche. Anche nella vicina città di Casoria si registra lo stesso malcontento tra i commercianti. Alcuni stanno provvedendo a illuminare le strade autotassandosi. Il mondo del commercio cittadino, per sopravvivere alla competizione con i colossi, ha la necessità di mettere in campo tutte le risorse, proprie e comunali.