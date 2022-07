Natale, luci e luminarie a Napoli in più strade e piazze: progetto pronto

Primo passo concreto per le Luci d'autore e le Luminarie del Natale a Napoli, il progetto ideato dalla Camera di Commercio e sostenuto dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana. Al via da oggi, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea, la procedura indetta dalla Città Metropolitana di Napoli per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare nella Città di Napoli in occasione delle festività Natalizie 2022-2023.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, voragine in via Posillipo IL CASO Napoli groviera, voragine a Posillipo: feriti due residenti e un... LE INDAGINI Irregolarità fiscali nella casa di riposo, incassi non...

In totale, verranno illuminate le strade della città per circa 136 chilometri e 60 piazze, con un considerevole aumento del numero di strade e piazze illuminate rispetto allo scorso anno. L'importo dell'appalto è pari a 2.385.000 euro oltre iva, le offerte possono essere presentate entro il 26 luglio 2022. In totale ammonterà a 5 milioni di euro l'investimento messo in campo da Camera di Commercio, Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli: nelle prossime settimane, infatti, verrà pubblicato il secondo bando relativo alle installazioni per altri 50 chilometri di strade e 40 piazze, indicate dalle Municipalità nel corso di incontri tematici, oltre a 20 chilometri di «Luci d'Autore» e all'illuminazione di numerosi siti di altri comuni che rientrano nella Città Metropolitana di Napoli.