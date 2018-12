Natale di sangue nel Napoletano: uomo travolto e ucciso da auto pirata

Martedì 25 Dicembre 2018, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2018 12:33

l corpo di un uomo, probabilmente un extracomunitario vittima di un incidente stradale, è stato trovato dai carabinieri a Caivano nel Napoletano.I militari sono intervenuti in via Fratelli Rosselli dove era stata segnalata la presenza del corpo sulla strada e hanno rilevato evidenti tracce di frenata sull'asfalto nelle vicinanze dell'uomo, dell'apparente età di circa 45/50 anni, nonché segni e tracce verosimilmente riconducibili all'impatto con un altro veicolo. La vittima, in via di identificazione, era su una bicicletta al momento dell'incidente.L'investitore non ha prestato soccorso e si è allontanato secondo quanto ricostruito dai carabinieri che stanno tentando di identificarlo; i militari indagano anche per giungere all'identificazione di altre persone eventualmente coinvolte nell'incidente. La salma è stata portata nel II Policlinico di Napoli per l'autopsia.