Natale senz'acqua a Pozzuoli: guasti alle condotte idriche causati dal bradisismo

Problemi di erogazione idrica da ieri pomeriggio a via Napoli. C'è, infatti, un guasto ingente con perdite in diversi punti, causati quasi sicuramente dai movimenti bradisismici fanno sapere dal Comune di Pozzuoli. Gli operai, i tecnici, i funzionari e il dirigente dell'ufficio acquedotto del comune flegreo sono al lavoro da ieri mattina per ricercare il punto di rottura. Si stanno utilizzando macchinari specifici per ispezionare e individuare i vari nodi delle tubature guaste. Una prima riparazione è stata effettuata, ma sono ancora in corso le attività per completare il ripristino.



«Non sarà un intervento breve - ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia - In zona sono presenti le autobotti per garantire un supporto alle utenze. Cercheremo di fare il prima possibile, considerando anche la particolarità delle giornate. Sto seguendo personalmente tutte le fasi. Sono stato fino alle 22 di ieri sera sul posto e a breve ritornerò». © RIPRODUZIONE RISERVATA