Natale, sequestrati 430mila giocattoli e orologi contraffatti in un deposito del Napoletano

Orologi di noti marchi e giocattoli tra i più richiesti dai bambini, tutti rigorosamente contraffatti. In tutto 430mila articoli sono stati sequestrati dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli all'interno di un deposito di Ottaviano e un cittadino di nazionalità cinese è stato denunciato per ricettazione e contraffazione. Le merci contraffatte - tra cui orologi «Louis Vuitton», «Casio G-Shock» e «Daniel Wellington», e giocattoli «lol», «Avengers» e «Fortnite» - erano pronte ad «invadere» il mercato dei regali di Natale. Molte erano persino munite di packaging realizzato ad arte e identico all'originale.L'operazione di oggi si inserisce nell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione, che ha portato la Guardia di Finanza di Napoli a sequestrare dall'inizio dell'anno 46.622.047 articoli contraffatti e a denunciare 771 persone, di cui 7 sono state arrestate. I finanzieri ricordano che i prodotti contraffatti e non sicuri possono comportare rischi per la salute,soprattutto dei bambini.