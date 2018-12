Domenica 16 Dicembre 2018, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'operazione si chiama ‘Natale sicuro’ma in questi giorni i controlli messi in campo dalla Polizia municipale di Napoli hanno avuto un obiettivo ancora più specifico, rivolto ai minori. Gli agenti dell'unità operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori, in vista delle festività, hanno realizzato una serie di blitz per stanare il commercio di giocattoli illegali. I poliziotti municipali coordinati dal comandante Giuseppe Cortese, hanno sequestrato circa 10. 350 giocattoli non conformi alle normative igienico sanitarie e di sicurezza, la maggior parte dei quali in vendita presso vari esercizi commerciali cittadini .I controlli messi in campo hanno riguardato l’omologazione alle norme dettate dalla Comunità europea e i dovuti adeguamenti nel caso di dispositivi elettrici e elettronici .Si è ancora una volta riscontrata la vendita, soprattutto in concomitanza delle festività natalizie, di prodotti destinati ai minori fabbricati con sostanze e materiali potenzialmente nocivi e non rispondenti ai canoni di legge in quanto riportanti parti talmente piccole da poter essere facilmente ingerite o addirittura inalate oppure fabbricati con materiali non adatti a sopportare le sollecitazioni cui vengono sottoposti tanto da rompersi o deformarsi. Gli agenti hanno controllato 12 esercizi commerciali sottratto al mercato cittadino centinaia di animali di pelouche, palline di gomma contenenti liquidi, armi giocattolo, pupazzi di Babbo Natale e articoli vari destinati all’infanzia.In particolare, sono stati sanzionati sanzione con multe tra i1500 e i 9000 euro, 4 commercianti nella zona adiacente a Piazza Garibaldi e precisamente in Via Nolana, Via Capuana e Via Siniscalchi. La programmazione dei blitz del servizio Tutela Emergenze Sociali e Minori, come predisposto dal comandante della Polizia municipale di Napoli Ciro Esposito, proseguirà nei prossimi giorni con controlli sulla sicurezza e conformità della merce destinata all’infanzia.