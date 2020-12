La scuola al fianco dei più deboli. E’ un Natale nel segno della solidarietà quello dell’istituto secondario di primo grado Tito Livio di Napoli, che ha donato oltre 250 pacchi con beni di prima necessità a persone in difficoltà a causa della crisi economica imposta dalla pandemia. Genitori e docenti della scuola media del quartiere Chiaia, guidata dal dirigente scolastico Elena Fucci, hanno unito le forze in una raccolta fondi che ha dato vita oggi a un’iniziativa di spesa solidale, frutto di una collaborazione con la prima municipalità presieduta da Francesco de Giovanni di Santa Severina.

Una dimostrazione di vicinanza a chi ha meno possibilità, che in questo 2020, per la prima volta dopo decenni, cambia forma: la scuola media napoletana da tradizione a Natale porta avanti progetti come il presepe vivente, e la vendita di manufatti natalizi realizzati dai ragazzi, il cui ricavato negli anni passati è stato devoluto a un villaggio del Madagascar per la costruzione di una scuola che porta proprio il nome della Tito Livio. «Noi abbiamo sempre dato un senso concreto al Natale – ha spiegato Itala Massa, docente dell’istituto e referente del progetto – ma in quest’anno particolare, considerato il periodo di disagio economico in cui versano le persone a noi vicine, abbiamo voluto guardare in casa prima che fuori e stare accanto ai nostri concittadini».

Olio, pasta, zucchero, caffè, passate di pomodoro, farina e un panettone come simbolo delle festività sono stati donati a più di 250 persone selezionate grazie al sostegno della municipalità, che attraverso i servizi sociali ha individuato i beneficiari. Una macchina della solidarietà messa in moto da genitori e insegnati, impegnati nelle scorse settimane nella raccolta di soldi e di beni, e in prima linea anche nella consegna della spesa, allestita in tre punti - nel rispetto delle normative anticovid - all’interno del cortile dell’istituto. Un modo diverso per vivere la scuola in questo periodo di sospensione di quasi tutte le attività.

«Le rappresentanti di classe hanno raccolto i fondi per l’acquisto dei beni, in alcuni casi le classi hanno contribuito direttamente con alcuni alimenti – ha sottolineato l’insegnante Massa - La stessa cosa abbiamo fatto noi docenti, mettendo una cassettina nella portineria della scuola per chi voleva dare un’offerta». E a fare la sua parte anche il supermercato Carrefour di via Francesco Lomonaco, market nelle vicinanze del plesso scolastico, che ha fornito gratuitamente il trasporto dei prodotti imbustati.

L’affluenza per ricevere in dono beni di prima necessità è stata molto alta: a iniziativa non ancora terminata sono state già consegnate circa il 90 per cento delle spese predisposte. Segno dei tempi duri e di un Natale per i più bisognosi ancor più in tono minore, ma pur sempre solidale.

