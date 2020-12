Capri - Natale in zona rossa a Capri con numerosi controlli ma nessuna multa. E’ questo il bilancio dei tre giorni di festività atipiche sull’isola con le limitazioni alla circolazione imposte dall’ultimo dpcm che dureranno fino a stasera prima del passaggio in zona arancione per i prossimi giorni.

Da quando è scattata la zona rossa nella notte fra il 23 e il 24 dicembre, i militari dell’Arma della Stazione di Capri hanno effettuato il servizio nelle zone più critiche del territorio controllando i cittadini che circolavano, il possesso dei requisiti che ne consentivano la mobilità e le relative autocertificazioni. Centinaia le verifiche ma nessuna sanzione è stata finora elevata.

