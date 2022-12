Nati in Campania, ecco i nomi dell'anno: quanto sono diversi dal Nord Italia

Antonio per i maschietti, Aurora per le femminucce: eccoli, i nomi preferiti da mamme e papà in Campania. Leonardo è invece al primo posto in tutte le regioni del Centro-nord (a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove primeggia il nome Noah) e, nel Mezzogiorno, prevale in Abruzzo, Sardegna e, per la prima volta, anche in Sicilia, scalzando lo storico primato di Giuseppe.

Il nome Francesco si mantiene stabile al primo posto soltanto in due regioni del Mezzogiorno (Puglia e Calabria) così come Antonio in Campania e anche in Basilicata; mentre per la prima volta Lorenzo primeggia in Molise. Nessun podio regionale per Tommaso, terzo in classifica nazionale.

Per le bambine, il nome Sofia primeggia in tutte le regioni del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove si conferma Emma, e di Liguria e Umbria in cui domina Aurora) e in Abruzzo, Basilicata e Calabria. Giulia, scesa al terzo posto in classifica nazionale rispetto allo scorso anno, mantiene la prima posizione in Molise, Puglia e Sicilia. Aurora, dunque, è sul gradino più alto del podio in Campania e anche in Sardegna.