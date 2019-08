Aggrappati ai rottami, così si sono salvati i cinque naufraghi nelle acque di Capri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Agosto 2019, 08:00

Poteva trasformarsi in tragedia l'uscita in barca nel giorno dopo Ferragosto per una famiglia in cerca di refrigerio dalla calura estiva. Il loro motoscafo - un cabinato lungo 9,40 metri, con due motori entrofuoribordo - è andato improvvisamente in avaria mentre era al largo di Massa Lubrense, imbarcando acqua e inabissandosi nel giro di pochi minuti: una sequenza drammatica per le cinque persone a bordo, i genitori con i loro due figli piccoli e un amico, letteralmente salvati dalla Capitaneria.