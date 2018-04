Nave in avaria nel porto: intervento lampo per l’ormeggio, sfiorata la tragedia

Sabato 14 Aprile 2018, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO. Panico al porto: nave di 30 metri in avaria, i pescatori locali supportano le operazione di ormeggio e i carabinieri intervengono per assistenza. In mattinata una nave a vela di oltre 30 metri, dopo essere stata varata da un noto cantiere portuale è andata alla deriva.Dopo il varo in mare, per problemi tecnici, i motori dell’Unita Navale non funzionavano e il comandante, di Napoli, non riusciva a fare la manovra di ormeggio alla banchina e la nave stava andando in secca nella vicina spiaggetta dei pescatori con il rischio di capovolgimento. Immediatamente il personale del cantiere, a bordo di alcuni gommoni, con l’aiuto di pescatori locali da terra, sono riusciti con cime lunghe ad agguantare la nave alle bitte del porto e attraverso alcune manovre di recupero, sono riusciti a rimorchiare la nave a vela e riportarla sulla banchina di ponente.Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa del Comandante Vincenzo Amitrano che allertati dai pescatori hanno prestato assistenza e controllo della sicurezza. Fortunatamente non è successo nulla e alla fine si è scoperto anche il perché del problema ai motori: chi aveva effettuato i lavori di rimessaggio aveva montato le manette al contrario, per cui il comandante avviava la marcia in avanti ma nave andava indietro.Un errore umano che avrebbe potuto cagionare danni ingenti a persone ed imbarcazioni presenti nel porto. Perciò a Carabinieri consigliano ai responsabili dei cantieri di prestare attenzione specialmente in questo periodo di grande attività!