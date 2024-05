Servono ufficiali ma anche operai e personale alberghiero. Le nuove navi vengono varate a un ritmo impressionante, più di un centinaio all’anno, e aumentano anche le richieste di personale da parte delle compagnie di navigazione. Fino a qualche tempo fa, pochi anni, bisognava inviare i curriculum e cercare anche qualche raccomandazione per imbarcare. Oggi si moltiplicano ogni giorno le iniziative per reclutare personale da parte delle compagnie di navigazione. Il boom delle crociere, i vantaggi del trasporto merci via mare, finanche la nautica da diporto e charter: mancano all’appello migliaia di persone per assecondare le richieste di questi settori.

APPROFONDIMENTI Castellammare di Stabia, al porto il nuovo megayacht da 90 metri: «Una sana operazione di marketing territoriale» Salerno meta delle crociere di lusso: presentato il calendario degli arrivi Fincantieri, missione 2040: navi green, emissioni zero

Le ultime iniziative messe in campo riguardano la Grandi Navi Veloci (una società di traghetti del Gruppo Msc) e la Grimaldi. Oggi e domani a Sant’Agnello, nel Training Center di Msc, scende in campo Gnv con una iniziativa a cui partecipa anche la Regione Campania. Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione dell’hotel di bordo come commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare la lingua araba, il francese e lo spagnolo. La Compagnia ha già organizzato nei mesi scorsi una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati con tappe a Torre del Greco, Potenza, Catanzaro, Bari e Palermo. Questo in penisola sorrentina è l’appuntamento conclusivo che si articola in due giornate con appuntamenti oggi dalle ore 11,30 alle 18 e, domani, dalle ore 11 alle 18.

Ai candidati è richiesto di portare con sé una copia del proprio curriculum aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con il Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate alle attività da svolgere.

Ed è in questo contesto che “Carrer Day, Formazione Lavoro” ha organizzato un dibattito, con il patrocino della Regione Campania, di Gnv e di Msc Training Center, sulla formazione superiore del personale di bordo a cui è prevista anche la partecipazione del governatore Vincenzo De Luca. Dopo i saluti del sindaco di Sant’Agnello, Antonino Coppola, interverranno l’assessore regionale alla formazione professionale, Armida Filippelli; Franco Ronzi, amministratore unico di Marinvest del Gruppo Msc; Matteo Catani, ceo di Gnv e Nicola Cecere, comandante di armamento di Gnv.

E ieri anche il Gruppo Grimaldi ha annunciato le tappe di un nuovo recruting che toccherà anche Napoli. Anche per questa compagnia il calendario degli appuntamenti è sempre più ricco e in continuo aggiornamento. Dopo il successo delle date autunnali in Calabria, Lazio, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e Toscana, il Gruppo Grimaldi è alla ricerca di nuovi candidati per un ventaglio ancora più ampio di posizioni, che includono, oltre a quelle già aperte negli scorsi mesi, anche le seguenti nuove qualifiche: addetti alle pulizie per le sezioni hotel e cucina, panettieri, baristi, cuochi ed aiuto cuoco, commessi di negozio, giovanotti elettricisti, ottonai (idraulici di bordo), carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili).

I prossimi appuntamenti già fissati sono quelli di Livorno (11 maggio), Palermo (23 maggio) e Napoli (29 maggio), e a partire da settembre sono già previste nuove date in tutta Italia. Per partecipare ai recruiting days del Gruppo Grimaldi è possibile presentare la propria candidatura accedendo al portale Lavora con Noi del Gruppo Grimaldi e andando sulle sezioni dedicate al personale di bordo.