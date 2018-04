«Navigare»: al via la 30esima edizione al Circolo Posillipo

Venerdì 13 Aprile 2018, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 15:16

«Dove la bellezza incontra lo sport». Sarà la consueta sede del Circolo Nautico Posillipo ad ospitare «Navigare», la manifestazione organizzata dall’ANRC, presieduta da Gennaro Amato. Giunta alla sua 30esima edizione, in programma da domani fino a domenica 22 aprile, la kermessemideata dall’Associazione Nautica Regionale Campana, presieduta da Gennaro Amato, prevede l'esposizione in acqua di ben 48 imbarcazioni tra yacht, gozzi e gommoni nel porticciolo del sodalizio rossoverde, nel saranno allestiti numerosi stand di ben 27 aziende del settore.Ingresso gratuito e nove giorni intensi per visitatori e potenziali acquirenti di testare la potenza del modello prescelto. Un appuntamento primaverile che preannuncia un’estate sulla rotta giusta e un mercato in piena ripresa. Presenzierà all'inaugurazione domani alle ore 12 il patron posillipino Vincenzo Semeraro insieme a Gennaro Amato, presidente dell’ANRC. Interverranno le istituzioni locali con Valeria Fascione, assessore all’Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione della Regione Campania, Donatella Chiodo, presidente della Mostra d’Oltremare, Nicola Marrazzo, consigliere regionale e presidente della commissione per la semplificazione burocratica ed informatizzazione della Pubblica Amministrazione e Giuseppe Oliviero, Consigliere Delegato Mostra d’Oltremare. «Ancora una volta il nostro Circolo è felice di ospitare questa manifestazione e ci auguriamo che il settore della nautica possa crescere e dare lavoro e benessere alla nostra città e al contempo ulteriore lustro al nostro club» esprime pieno« entusiamo Semeraro. Di scena una piccola Cannes all’ombra del Vesuvio, dopo il successo evidente del Nauticsud.