Il fiasco dei navigator campani: penultimi nel trovare lavoro

Il modello del reddito di cittadinanza elaborato due anni fa non ha prodotto risultati tangibili. L'esempio più clamoroso è quello della Campania, che figura - secondo i dati Anpal - al penultimo posto tra le regioni italiane, relativamente al numero di rapporti di lavoro attivati per i percettori del sussidio. Il binomio Centri per l'impiego-Navigator, con la formula dell'utilizzo da remoto dei vincitori della selezione, una soluzione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati