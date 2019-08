Navigator in corteo alla Regione: «Vogliamo parlare con De Luca»

Lunedì 5 Agosto 2019, 11:52

«Con la scusa del precariato sono un navigator disoccupato» e «Laureati selezionati disoccupati» sono gli striscioni che aprono il corteo dei navigator della Campania. Il corteo, a cui partecipano circa 40 persone, è diretto a Palazzo Santa Lucia per protestare contro la decisione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di non firmare la convenzione con Anpal Servizi necessaria per consentire loro di iniziare a lavorare. «La decisione di De Luca - afferma Fabrizio, uno dei 471 navigator - è contro il Mezzogiorno. Vogliamo il contratto adesso e al Governo e all'Anpal chiediamo di risolvere questa situazione, questa empasse politica».Al grido di 'Scendi, scendì il corteo dei navigator è arrivato sotto il palazzo della Regione Campania. I manifestanti rivendicano la possibilità di incontrare il presidente De Luca o un suo delegato. «Il presidente - dicono - non ci ascolta utilizzando motivazioni strumentali alle nostre richieste. De Luca - proseguono - ci dovrebbe almeno incontrare. La posizione del governatore è illegittima». I 471 navigator campani rivendicano di aver vinto un concorso nazionale. «De Luca dice che il nostro è stato un concorsino ma noi abbiamo superato un concorso vero, fatto di materie giuridiche, informatiche e lingue straniere. De Luca ci rispetti».