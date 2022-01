Il commissario tecnico della nazionale italiana di sciabola Luigi Tarantino è stato denunciato dalla polizia di stato per oltraggio a pubblico ufficiale: tutto è avvenuto a Nola, in provincia di Napoli. I poliziotti sono intervenuti ieri sera dopo una segnalazione relativa a una lite in strada tra un uomo e una donna notata, peraltro, anche da una pattuglia dell'esercito impiegata per il controlli nella zona.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto e hanno chiesto ai due le generalità si sono accorti che si trattava di Luigi Tarantino e di una schermitrice. Il commissario tecnico, però, si è rivolto in maniera oltraggiosa nei confronti degli agenti. Il commissario tecnico è stato anche condotto nel locale commissariato, dove alla fine è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.