L'ambasciatore dell'Iran in visita alla Coldiretti

Visita dell'Ambasciatore dell'Iran, Mohammad Reza Sabouri, alla sede di Coldiretti Campania dove ha incontrato il presidente regionale Ettore Bellelli.

Al centro del colloquio, i temi dell'agricoltura sostenibile, delle nuove tecnologie applicate alle coltivazioni e alla prevenzione del dissesto idrogeologico per preservare i campi (in Iran è sempre più presente il tema della siccità ma anche quello dei cambiamenti climatici) e il notevole know-how maturato in questi anni nel nostro Paese. Sullo sfondo la possibilità di incontri culturali e scambi commerciali tra Campania e Iran che saranno approfonditi in riunioni tecniche ai vari livelli.