Nebbia su Napoli, i voli in arrivo a Capodichino dirottati su Bari e Lamezia Terme

«Siamo molto dispiaciuti che il tuo volo sia stato dirottato. È dovuto alle cattive condizioni meteorologiche a Napoli, che sono al di sotto dei limiti operativi di sicurezza»: questo l'avviso con cui la compagnia EasyJet spiega perché l'aereo non attererrà a Capodichino come programmato.

Non è l'unico volo della giornata che è stato cancellato dal tabellone dell'aeroporto partenopeo. È da questa mattina che partenze a arrivi all'aeroporto di Napoli stanno subendo ritardi di ore prima di essere deviati.

Seguendo il percorso degli aerei in viaggio, si nota come abbiano, a un certo punto, volato in cerchio, in attesa di avere il permesso di atterrare a Capodichino. L'autorizzazione non è giunta e, alla fine, sono stati dirottati su altri aereoporti, quello di Bari o quello di Fiumicino in prevalenza.

«Cosa succede ora? Continueremo il tuo viaggio su strada. Abbiamo organizzato il trasporto per te» continua a spiegare EasyJet nella sua comunicazione.

La situazione all'aereoporto di Napoli non sembra in fase di miglioramento, voli del pomeriggio sono già segnalati con ritardo.